Жителі окупованого Донбасу несподівано звернулися до голови Верховної Ради України Дмитру Разумкову і і уповноваженому з прав людини Людмилі Денисовій

Якийсь "Комітет визволення Донбасу" просить втрутитися в ситуацію з закриттям на окупованій частині Луганської області нерентабельних шахт, передає "Острів".

"Комітет" називає себе опозиційною силою, однак окуповану частину області однозначно називає "Луганської народною республікою".

У зверненні до Ю. Разумкову і Л. Денисової міститься прохання "втрутитися в ситуацію, що склалася в "Луганської народній республіці" (в оригіналі без лапок, – ред.) у зв'язку з ігноруванням і порушенням прав трудящих шахт "Никонор-Нова", "Комсомольська", "Партизанська", "Молодогвардійська".

Шахти закривають нерентабельні, гірники в результаті залишаються без роботи та з боргами по зарплаті. В результаті вони виходять на мітинги. Каральні окупаційні органи, у свою чергу, арештовує активістів.

Мешканці окупованих територій скаржаться, що «влади» нічого не роблять для вирішення ситуації, а репресії і терор проти незгодних тільки посилюється.

"В ряді міст відсутній мобільний зв'язок, блокуються соціальні мережі. "МГБ ДНР" продовжує затримувати шахтарів шахти "Комсомольська" для допитів (там відбулася крайня страйк. – ред.), про долю п'ятьох з них поки нічого не відомо.

У цій ситуації, йдеться у зверненні "Комітету", "у шахтарів залишається надія тільки на тиск з боку міжнародного співтовариства на владі "ЛНР" (ніким у світі не визнані. – Ред.).

"Просимо Вас підняти питання щодо засудження дій влади "ЛНР" на рівні міжнародних організацій з метою припинення репресій та актів залякування гірників і членів їх сімей, які стали стандартною практикою для правоохоронних органів", - звертається до української влади "опозиційна сила".

Про "Комітет визволення Донбасу" нічого достовірно не відомо. Однак "МГБ ЛНР" визнало існування низки опозиційних структур, які підтримують шахтарські страйки. Окупанти назвали їх екстремістськими і пов'язаними з іноземними спецслужбами".

У мережі активно коментують несподіване звернення жителів ОРДЛО.

«Нехай скидають владу і приєднуються до нас. Інакше хай смокчуть лапу», «Вихід з цієї ситуації для них є, Звільняти з зброєю в руках свої будинки, підприємства тощо, тим самим довести, що зрозуміли свою помилку і виправив її», «"ЛНР" і "ДНР" не існує, це типу "Протекторат Богемії і Моравії" (на місці Чехії) або Генерал губернаторство ( на місці Польщі) у фашистської Німеччини. Так що спочатку Україну ловлять на понт визнання. Ні вже. Як "шахтарі та комбайнери" відкопавши озброєнь більше ніж у ФРН та Польщі разом узятих у вибоях, нехай тим же макаром переб'ють окупантів та їх посібників, здадуть всі зброю і боєприпаси, і постануть перед судом України і її народу», «походу, вони зрозуміли хто кого годував. Млять, організовуйте шахтарські загони, так само як і мітинги з плакатами і кричалками типу: "Зе, введи війська"», - пишуть в мережі.

Нагадаємо, що в мережі показали, як "зазеленів" Донецьк без України, гірше, ніж в Чорнобилі: "Самі цього хотіли, тепер мають"

Як повідомляла Politeka, бойовики "ДНР" побудували військову базу прямо біля школи, фото.

Також Politeka писала, Росія в ООН раптово проговорилася, коли піде з Донбасу.