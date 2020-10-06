В закарпатском городе Хуст из-за обильных дождей часть улиц сильно затопило

Автомобили как лодки плавали по дороге. Местные жители обнародовали в Facebook фотографии залитых водой улиц города.

На фотографиях, которые опубликовала жительница Стефа Пикулик видно, как автомобилям сложно пробираться сквозь воду, создается впечатление, что они плывут.

Кроме того, в соцсетях местные жители, жалуясь на погодные условия, которые на них обрушились. Они также пишут, что населенный пункт стал напоминать итальянский город Венецию.

Местные СМИ тем временем сообщают, что в Хусте бушевала настоящая буря. Ветер с дождем поломал деревья, затопил улицы, а также порвал линию электропередач. Половина города оказалась без света.

"Казалось, что это - конец света. Гремело так, что ночное небо становилось белым, как днем. Гроза прошла в два этапа. Сначала одна прекратилась, а через час началась вторая", - пишет местное издание "Закарпатпост". Также сообщается о граде, который был размером с грецкий орех.

Стоит отметить, что накануне вечером в Ивано-Франковске тоже выпал сильный дождь с молниями и штормовым ветром. Непогода длилась не более, чем полчаса, но наделала немало бед. Улицы затопило.

Из-за засоренной канализации вода иногда стояла по колено. Машины проплывали улицам.

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