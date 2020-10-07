Люди не переходят, а "переплывают" через дорогу

Непогода буквально потопила Киев в воде, в столице объявили первый уровень опасности

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на сообщения в соцсети.

Так, с раннего утра в столице начался сильный дождь. Киевлян призывают не ходить под деревьями и не парковать под ними свои машины. Если есть возможность остаться дома, лучше воздержаться от любых перемещений по городу.

С семи часов утра в Киеве начался сильный дождь, а на улицах столицы ливневые стоки не смогли справиться с таким количеством воды. Машины полностью оказались в воде, а дороги напоминают реки.

В соцсети киевляне публикуют фото и видео потопа в столице.

Кроме того, из-за ливня на дорогах начались пробки, к чему также следует быть готовым, если нужно куда-то ехать на авто.

На доргах много воды и плохая видимость, что заметно затрудняет движение.

В частности, проблемы с проездом есть в сторону правого берега (на мосту Метро, Дарницком мосту, мосту Патона и Южном мосту). В сторону левого берега проезды свободны. Большая пробка также возникла на Северном мосту.

С Троещины, по словам киевлян, сейчас выехать практически невозможно.

На левом берегу Киева пробки сковали проспект Бажана, проспект Шухевича, проспект Соборности, Дарницкое шоссе, проспект Юрия Гагарина, улицу Генерала Жмаченка, Броварской проспект, бульвар Перова, улицу Братиславскую и проспект Освободителей.

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