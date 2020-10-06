У закарпатському місті Хуст через рясні дощі частину вулиць сильно затопило
Автомобілі як човни плавали по дорозі. Місцеві жителі оприлюднили у Facebook фотографії залитих водою вулиць міста.
На фотографіях, які опублікувала мешканка Стефа Пікулік видно, як автомобілям складно пробиратися крізь воду, створюється враження, що вони пливуть.
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Крім того, в соцмережах місцеві жителі, скаржачись на погодні умови, які на них обрушилися. Вони також пишуть, що населений пункт став нагадувати італійське місто Венецію.
Місцеві ЗМІ тим часом повідомляють, що в Хусті вирувала справжня буря. Вітер з дощем поламав дерева, затопив вулиці, а також порвав лінію електропередач. Половина міста опинилася без світла.
"Здавалося, що це-кінець світу. Гриміло так, що нічне небо ставало білим, як вдень. Гроза пройшла в два етапи. Спочатку одна припинилася, а через годину почалася друга",- пише місцеве видання "Закарпатпост". Також повідомляється про град, який був розміром з волоський горіх.
Варто відзначити, що напередодні ввечері в Івано-Франківську теж випав сильний дощ з блискавками і штормовим вітром. Негода тривала не більше, ніж півгодини, але наробила чимало бід. Вулиці затопило.
Через засмічену каналізацію вода іноді стояла по коліно. Машини пропливали вулицями.
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