Вот вам и перемирие...

На Донбассе были замечены минометы боевиков вблизи линии фронта

Как передает Politeka.net, соответственные снимки опубликовали в международном волонтерском сообществе InformNapalm.

Согласно данным, два миномета 2Б14 "Поднос" калибром 82 мм находятся в 2 км от линии соприкосновения.

Стоит отметить, что согласно нормам Минских протоколов, такие типы вооружения должны быть отведены на расстояние более 15 км от линии соприкосновения.

Ранее в Министерстве обороны Украины сообщили, что боевики на Донбассе активно работают над боеспособностью своих подразделений.

Разведка информирует, что российские оккупационные войска на Донбассе продолжают наращивать боеспособность соединений и частей своих первого (Донецк) и второго (Луганск) армейских корпусов, приводя войска в полную боевую готовность.

Известно, что на оккупированных территориях начались учения, и всем этим процессом руководит командование Вооруженных сил РФ.

Ранее стало известно, что жители оккупированной территории Донецкой области выходят на митинги с требованием погасить перед ними задолженности по зарплате.

Как сообщил журналист Денис Казанский, в "ДНР" работники Енакиевского металлургического завода провели митинги с требованиями погасить задолженность по заработной плате.

Напомним, оккупированный Донбасс умоляет Раду помочь с зарплатами для шахтеров.