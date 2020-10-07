На Донбассе были замечены минометы боевиков вблизи линии фронта
Как передает Politeka.net, соответственные снимки опубликовали в международном волонтерском сообществе InformNapalm.
Согласно данным, два миномета 2Б14 "Поднос" калибром 82 мм находятся в 2 км от линии соприкосновения.
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Стоит отметить, что согласно нормам Минских протоколов, такие типы вооружения должны быть отведены на расстояние более 15 км от линии соприкосновения.
Ранее в Министерстве обороны Украины сообщили, что боевики на Донбассе активно работают над боеспособностью своих подразделений.
Разведка информирует, что российские оккупационные войска на Донбассе продолжают наращивать боеспособность соединений и частей своих первого (Донецк) и второго (Луганск) армейских корпусов, приводя войска в полную боевую готовность.
Известно, что на оккупированных территориях начались учения, и всем этим процессом руководит командование Вооруженных сил РФ.
Ранее стало известно, что жители оккупированной территории Донецкой области выходят на митинги с требованием погасить перед ними задолженности по зарплате.
Как сообщил журналист Денис Казанский, в "ДНР" работники Енакиевского металлургического завода провели митинги с требованиями погасить задолженность по заработной плате.
Напомним, оккупированный Донбасс умоляет Раду помочь с зарплатами для шахтеров.