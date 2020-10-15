В аптеках оккупированного Луганска не хватает лекарств

Жители "ЛНР" в соцсетях массово жалуются на очереди в аптеки, а оккупационные власти призывают не паниковать и не запасаться лекарствами, передает "Радио Свобода".

Как утверждают жители ОРДЛО, очереди за препаратами напоминает им времена СССР, когда люди часами, а то и дня ждали дефицитных продуктов.

Люди пишут, что необходимые препараты продают "из-под полы" по завышенным ценам.

"Конечно, можно покупать аналоги, которых, кстати, также не найти. Но, у моего ребенка аллергическая реакция на некоторые аналоги. Вот и оказывается, вылечится/выживет тот, кто купил первым?", передает издание слова луганчанки Екатерины.

Если и удается получить желанный препарат, то только по высокой цене.

"Цены на все выросли, а зарплата все так же на месте. Так что лечение тоже не для всех", - жалуются местные жители.

Ранее мы сообщали, что жители ОРДО пожаловались на жизнь при оккупационных властях.

Люди жалуются на зарплаты, которые либо не выплачивают, либо уменьшают до грабительских сумм.

"Нищета кругом, безнадега, и кто теперь будет уверять, что Украина нас "убивала"? Ситуация сегодня уж точно не в пользу "ДНР", - приводят СМИ слова жителей "ДНР".

Наиболее плачевная ситуация сейчас у шахтеров и работников образования.

Напомним, оккупированный Донбасс умоляет Раду помочь с зарплатами для шахтеров.







