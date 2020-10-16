Боевики на Донбассе продолжают нарушать всеобъемлющее перемирие и открывают огонь в сторону позиций ВСУ

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Так, в течение 15 октября, а точнее первых 17,5 часов, по словам спикера пресс-центра штаба ООС Марины Маркевич, на территории Донбасса были зафиксированы шесть обстрелов позиций ВСУ со стороны российско-оккупационных войск. Таким образом, несмотря на перемирие, которое было объявлено с 27 июля, российские наемники всячески продолжают его нарушать. Ситуацию осложняет также и то, что данная повышенная активность боевиков наблюдается уже третьи сутки подряд.

По данным Replyua.net, под оккупированным Донецком и Авдеевкой боевики "ДНР" в течение 15 октября дважды открывали огонь в сторону позиций ВСУ. Для своих обстрелов враг применял различные типы гранатометов, а также стрелковое оружие.

Также известно, что на Луганщине боевики "ЛНР" обстреляли украинских воинов в Причепиловке, а также в Новотошковском. В результате обстрелов никто из украинских военных не пострадал.

Об обстрелах сообщили и жители оккупированных территорий Донбасса.

"13 часов 40 минут. Минеральное (к северу от Донецка) прослушало 3 раза", "в 16:11 в Ясиноватой (к северу от Донецка). На ЯБП было штук 30 бабахов. А в два часа слышно было, как "трактора" (танки) ездили, но не там, а где-то в глубине резервации", "16:52. Донецк. В течение дня редкие прилеты в стороне ЯБП", - пишут жители оккупированных территорий.

Напомним, угрозы главаря боевиков Пушилина оказались пустым звуком: "ВСУ приготовились, но...".

Также Politeka писала, что российский наемник избил шишку из "ДНР" Басурина в ресторане Донецка.