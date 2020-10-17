Сильные дожди затопили улицы Киева и мешают движению транспорта

Как сообщает Politeka.net, 17 октября из-за обильных осадков трамваи замерли на путях, а автомобили едва передвигаются по залитым дорогам. В пресс-службе патрульной полиции столицы предупредили, что электротранспорт полностью остановился на улице Кириловской, передает "Обозреватель".

Затопленными оказались также Сырецкая, Копылевская, Приорская и Автозаводская улицы, правоохранители просят объезжать опасные участки по Вышгородской. Кроме того, очень сложнопроехать по Уманской, Изюмской, Искровской, Брожка и Филиппа Козицкого, объехать можно по улице Николая Гринченко.

Как можно заметить на кадрах очевидцев в социальных сетях, машины плывут на многих улицах Киева, уходя под воду почти на треть. Движение сильно затруднего, поэтому лучше отложить поездку до лучших времен, ведь можно не только застрять в дороге, но и навредить двигателю.

Стоит отметить, что 17 октября Гидрометцентр объявил в Киеве "желтый" уровень опасности. 72 единицы специальной техники "Киевавтодора" подготовили к ликвидации последствий непогоды. Специалисты рекомендуют держаться подальше от высоких деревьев, которые могут рухнуть, и не оставлять транспорт под их кронами. Если уж ливень и потом застали в пути, следует снизить скорость и быть предельно внимательными.

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