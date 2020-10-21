В сети разгорелся между россиянами и пропагандистами с оккупированных территорий Донбасса

Так называемые главари "ДНР" и "ЛНР" постоянно говорят о присоединении к России. Тем временем, систематические заявления Кремля о нежелании видеть ОРДЛО под своим контролем в Донецке и Луганске откровенно игнорируют, рассчитывая на наивность местных жителей.

Вот и сейчас между пропагандистами ОРДЛО и россиянами в соцсети начался новый этап выяснения отношений, передает Диалог.

Один из пользователей сети посоветовал жителям ОРДЛО собирать чемоданы и езжать на Урал, ведь никто не будет присоединять эти территории к России.

"Столько земли не заселено за Уралом. На фиг еще это нам? Паспорта получайте и работайте у нас, кто мешает? А кормить и присоединять эти черные дыры. Дудки. Так считает большинство", - пишет пользователь российского сегмента инсайдеру Станиславу Варгу.

Более того Варг настаивает на открытии консульства РФ на территории "Л/ДНР" для оказания правовой помощи всем желающим обладателям паспортов России.

Другой пользователь сети возмутился такому ответу. Он искренне считает, что его собеседник неправ и должен продолжать спонсировать ОРДЛО.

Военкор News Front Катя Катина тоже обиделась на позицию россиян и назвала их "филистером с сытым брюхом, ипотекой и невыплаченными алиментами, диванными инфоборцами, хатаскрайниками".

"Русский народ помнит о том, что все русские земли нужно собирать и возвращать под крыло матушки-России. И час этот обязательно придет", - уверена пропагандистка.

Напомним, боевики по пьяни несут колоссальные потери на Донбассе, главари потеряли контроль.

Как сообщала Politeka, боевики передумали отдавать жизни за «независимый» Донбасс.

Также Politeka писала, что боевиков "ДНР" косит новая напасть, жители не выдержали.