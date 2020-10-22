Оккупанты решили отдать под застройку аэродром «Заводское» в Симферополе

В связи с этим сотрудники аэродрома не придумали ничего получше, как записать видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой не допустить этого.

Соответствующими фото и видео поделился на своей странице в Twitter блогер КРЫМский бандеровец.

На кадрах – люди, которые пытаются достучаться к оккупантам, называя свое видеообращение «криком души персонала, который хочет жить».

«Наш президент, услышьте нас. Мы хотим сохранить наш аэродром Заводское для авиаторов и хотим защитить его от застройки. Я думала, что мы под защитой, но нет. Услышьте нас, Владимир Владимирович!», – говорит одна из сотрудниц.

«В настоящее время предприятие испытывает как бы не самые лучшие свои времена. До 2015 года оно не было убыточным. В настоящее время предприятие терпит убытки, но это больше связано с неграмотным руководством и неправильной политикой властей. Все заинтересованы в застройке аэродрома Заводское. Просим вас не остаться в стороне и сохранить такое уникальное предприятие и дать ему вторую жизнь. В застройке аэродрома не заинтересованы и жители микрорайона. Согласно экспертизы, которая проводилась в 2002 году, аэродром является легкими Симферополя, это помогает выводить смог и не застаиваться ему в городе», – вторят ей.

«Самолетного спорта уже нет, его как бы не стало уже несколько лет назад. Остались парашютисты и авиамоделисты. Но, к сожалению, нас отсюда просто-напросто просят уйти, как ненужный элемент. Владимир Владимирович, у нас не выполняются ваши указания», – говорит третий герой видеозаписи.

Блогер подчеркнул, что до оккупации украинское госпредприятие «Универсал-Авиа», базирующееся в Заводском,сотрудничало с ООН, а пилоты получали $5000. Однако с возвращением Крыма в «родную гавань» ситуация кардинально изменилась.

«Вата еще не поняла, куда попала, и кто стоит за уничтожением украинского Крыма? Вата еще не поняла, что строительство новых микрорайонов нужно оккупантам для заселения новыми “исконно русскими крымчанами”, которых завезут в эти дома из российских мухос*ансков?», – подытожил автор поста.

Напомним, Россия готовится отправлять в наступление военных из Крыма.

Как сообщала Politeka, крымчане пожаловались на ужасную медицину.

Также Politeka писала, что оккупанты в Крыму слили опасные отходы в море, никому нет дела: кричащие кадры.