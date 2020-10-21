Суды РФ постановили выселить из оккупированного Крыма украинцев
Об этом рассказала посол по особым поручениям политического директората МИД Украины Лариса Герасько.
"Российские суды вынесли постановления о выселении с территории Крыма почти тысячи человек, из них около 600 - граждане Украины", - передает "УП" слова дипломата.
Также известно, что более 140 тысяч россиян сменили место регистрации на полуостров.
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Герасько подчеркнула, что таким образом РФ нарушает международное гуманитарное право.
Также ранее сообщалось, что из оккупированного Крыма уезжают местные жители, а на их место приходят россияне. Об этом сообщил блогер Крымский бандеровец.
Также мы сообщали, что жители аннексированного Россией Крыма жалуются на поддельные лекарства в аптеках.
Пользователь Twitter с ником RoksolanaToday&КрымUA рассказал, что в крымских аптеках до 80% фальсификат, остальное фуфломицин любой ерунды касается даже цитрамона.
Напомним, Крым остался без воды не из-за засухи, оккупантов подловили на новой подлости
Как сообщала Politeka, крымчане пожаловались на отвратительную медицину.
Также Politeka писала, что оккупанты в Крыму слили опасные отходы в море, никому нет дела: кричащие кадры.