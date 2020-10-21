Как вам такое?

Суды РФ постановили выселить из оккупированного Крыма украинцев

Об этом рассказала посол по особым поручениям политического директората МИД Украины Лариса Герасько.

"Российские суды вынесли постановления о выселении с территории Крыма почти тысячи человек, из них около 600 - граждане Украины", - передает "УП" слова дипломата.

Также известно, что более 140 тысяч россиян сменили место регистрации на полуостров.

Герасько подчеркнула, что таким образом РФ нарушает международное гуманитарное право.

Также ранее сообщалось, что из оккупированного Крыма уезжают местные жители, а на их место приходят россияне. Об этом сообщил блогер Крымский бандеровец.

Также мы сообщали, что жители аннексированного Россией Крыма жалуются на поддельные лекарства в аптеках.

Пользователь Twitter с ником RoksolanaToday&КрымUA рассказал, что в крымских аптеках до 80% фальсификат, остальное фуфломицин любой ерунды касается даже цитрамона.

Напомним, Крым остался без воды не из-за засухи, оккупантов подловили на новой подлости

Как сообщала Politeka, крымчане пожаловались на отвратительную медицину.

Также Politeka писала, что оккупанты в Крыму слили опасные отходы в море, никому нет дела: кричащие кадры.