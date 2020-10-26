На Донбассе в дорожно-транспортном происшествии погиб главарь батальона «Призрак» Алексей Марков с позывным «Добрый»

О гибели одиозного 47-летнего боевика из Москвы со ссылкой на сообщения в пабликах «ЛНР» и сепаратистов сообщил блогер Necro Mancer, передает Politeka.net.

На своей странице в Twitter он опубликовал видео с места ДТП под Луганском, на котором видно два автомобиля, один из которых в кювете, а второй – на дороге, но разбитый в хлам.

Как пишут в соцсетях боевики, в одном из авто и ехал Марков. По их словам, это «огромная потеря».

«Закончилась эпоха. Можно выть, можно стрелять в воздух – ничего это не имеет уже значения. Поздно. Война не закончилась. Просто вышло время», «Пожалуй, самая тяжелая потеря со времени гибели Спеца. «Призрак» останется, но это будет уже другой батальон», – отмечают в комментариях.

По словам боевика Александра Жучковского, который воспевает боевика Мозгового в своей новой книге, Марков помогал ему в работе над материалом.

«Шесть лет комбат жил и работал на пределе человеческих возможностей, а иногда и за этим пределом, душу вкладывал в дело, в службу. Написать, что с его смертью умер “Призрак”, - это как сказать, что он эти шесть лет ничего не делал, вообще ничего», – философствует в Фейсбуке боевик Михаил Полынков.

О Маркове известно, что он приехал на Донбасс еще в 2014 году и воевал на стороне «ЛНР». В августе прошлого года боевик получил звание «подполковника».

Напомним, на Донбассе боевик во время пьянки застрелил сослуживца из Ростова.

Как сообщала Politeka, в Анголе ликвидирован российский генерал.

Также Politeka писала, что Гиркин неожиданно раскрыл, кто "убрал" Моторолу.