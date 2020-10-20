Российский генерал-майор, который учавствовал в захвате Крыма, погиб в Анголе

В частности, умер генерал-майор Вооруженных сил Российской Федерации Василий Кравцов, который принимал участие в оккупации Донбасса и Крыма.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook военнослужащий ВСУ Андрей Иваниченко.

С 2012 года Кравцов был командиром российской 336-й отдельной бригады морской пехоты Балтийского флота. В 2014 году эта бригада принимала участие в аннексии Крыма. Генерал имел в России государственные награды — медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени и орден Мужества.

"Ну, утро не без добрых новостей. В очередной африканской республике Анголе, где Залесье защищает свой "узкий мир", утилизирован преступник генерал-майор Кравцов Василий Андреевич, командир 336 бригады морской пехоты Балтийского флота, принимавшей активное участие в боевых действиях на украинском Донбассе. Скажем дружно: "Стекловатой и Забытье!" – написал Иваниченко.

Известно, что Кравцов умер 17 октября. Он якобы погиб в ДТП "при исполнении служебного долга".

Также гибель российского офицера прокомментировал на своем Telegram-канале полковник ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц).

"200 бригада. 17.10.2020 в Анголе генерал-майор ВС РФ Василий Кравцов. Командир 336 бригады морской пехоты Балтийского флота (с сентября 2012-го года). В звании гвардии полковник", – написал он.

Напомним, боевики по пьяни несут колоссальные потери на Донбассе, главари потеряли контроль.

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