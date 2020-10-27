Российско-оккупационные войска продолжают нести масштабные потери

На днях стало известно о гибели главаря "Призрака", россиянина Алексея Маркова в дорожно-транспортном происшествии.

Представители российско-оккупационных войск активно комментируют произошедшее в сети, пишет Replyua.

После опубликованной новости о том, что погиб один из главарей "ЛНР", наемников России охватил невероятный страх, а также волна скорби. Боевики признаются, что Марков был настолько влиятельным в кругах наемников, что эту потерю будет просто невозможно восполнить: "Это огромная потеря. Но поздно выть".

В сети появилась переписка между представителями НВФ о гибели Маркова. В ней наемники РФ публично признаются, что смерть командира подразделения "Призрак" является одной из самых больших за все время войны на Донбассе. Свое внимание на такую переписку обратил блогер Necro Mancer. "Большая потеря! Видимо, самая большая и тяжелая за все время этой войны".

Стоит отметить, что полевой командир Алексей Марков, который приехал в Украину убивать украинцев из России, разбился на трассе Луганск-Краснодон. Боевик в результате ДТП убил женщину.

Кроме того, украинцы также отреагировали на эту новость колкими комментариями:

"Отличная новость. Это был лучший комбриг в составе двух корпусов, заменить его некем", "Кем же его заменят? То что мразь сдохла- хорошо, плохо то, что быстро...", "Очередной украинский шахтер с паспортом эрефии пошел на корм червям".

Напомним, боевики по пьяни несут колоссальные потери на Донбассе, главари потеряли контроль.

Как сообщала Politeka, боевики передумали отдавать жизни за «независимый» Донбасс.

Также Politeka писала, что боевиков "ДНР" косит новая напасть, жители не выдержали.