Один из лидеров террористов "ДНР" Александр Ходаковский высказался о будущем отношений России и ОРДЛО

Он считает, что жители оккупированных территорий Донбасса напрасно рассчитывают на поддержку Кремля, ведь Россия их давно бросила, передает Диалог.

По его словам, Россия даже официально не является стороной конфликта на Донбассе, хотя и ведет переговоры от имени боевиков. Но россияне не будут жить на разрушенных территориях и отстраивать их.

Боевик пояснил, что: "Как у нас рассуждают? - Россия за нас подписалась и, значит, Россия несет за нас ответственность. Россия ведет от нашего имени переговоры, Россия определяет основные параметры нашего существования, Россия при том, что официально не сторона конфликта, тем не менее крепко укрепилась в сознании у всех, как наш гарант".

"Но нести то потери нам? Нам теперь жить в развалинах, нам смотреть на сгоревшие и расстрелянные объекты инфраструктуры - это все нам" – заявляет боевик.

Ходаковский напомнил, что это не та ситуация, когда банковский поручитель отвечает за кредитора, когда тот не выплачивает кредит.

"Здесь вне зависимости от гаранта кредитор получит сполна. Мы получим сполна", - уверен террорист.

Спустя шесть лет войны на Донбассе у оккупантов есть крупные проблемы со снабжением, техникой и лекарством, многие не понимают элементарных потребностей и выслуживаются перед "высоким начальством".

"Так что, когда будет разбор полетов, нам все равно зададут вопрос: Россия Россией, - но что вы сделали сами? Это же ваши люди, ваша земля...", – резюмировал один из главарей боевиков Александр Ходаковский.

Напомним, боевики по пьяни несут колоссальные потери на Донбассе, главари потеряли контроль.

Как сообщала Politeka, боевики передумали отдавать жизни за «независимый» Донбасс.

Также Politeka писала, что боевиков "ДНР" косит новая напасть, жители не выдержали.