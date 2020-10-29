Боевик, который на оккупированных территориях был одним из командиров подразделений "ЛНР", переехал в Киев

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Так, в Киеве был разоблачен участник незаконных вооруженных формирований террористической организации "ЛНР", который принимал участие в боевых действиях против украинских военных.

Следователи СБУ сообщили, что уроженец Стаханова Луганской области в 2014 году, в самом начале российской агрессии на Донбассе, пополнил ряды так называемой "народной милиции ЛНР". Главари данного формирования назначили его заместителем командира одного из подразделений боевиков. У уроженца Стаханова было высшее инженерное образование, поэтому в ОРДЛО он занимался обеспечением ремонта бронетанковой и военной автомобильной техники террористов.

Прибыв на подконтрольную украинской власти территорию, боевик поселился в арендованном доме в Киеве и устроился на работу в одну из коммерческих структур, занимающуюся предоставлением телекоммуникационных услуг. При этом боевик использовал подставные документы.

Во время обысков были обнаружены банковские карты, мобильные телефоны и компьютерная техника с доказательствами участия мужчины в составе незаконных вооруженных формирований.

Также сейчас СБУ занимается проверкой информации относительно возможного незаконного вмешательства и использования фигурантом базы данных клиентов оператора телекоммуникационных услуг.

Боевика взяли под стражу.

Напомним, боевики "ЛНР" и "ДНР" по пьяни несут колоссальные потери на Донбассе, главари потеряли контроль.

Как сообщала Politeka, боевики передумали отдавать жизнь за "независимый" Донбасс.

Также Politeka писала, что боевиков "ДНР" косит новая напасть, жители не выдержали.



