Жители оккупированных территорий Донбасса обратилась к главарю "ДНР" Денису Пушилину с требованием открыть КПВВ с Украиной

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на DonPress.

Так, в "ДНР" требуют от местной оккупационной "власти" открыть проезд через линию разграничения и признают, что ожидали другой жизни, когда принимали участие в незаконном референдуме в 2014 году.

"Сколько можно издеваться над людьми! Дорогая "республика"! Откройте эти границы "ДНР" с Украиной! Почему с Россией открыты, а с Украиной - закрыты? Когда в 2014 году мы все, всей толпой, перлись на голосование, никто не думал, что мы так будем жить", - пишут в соцсети возмущенные жители ОРДЛО.

Они также пожаловались, что уже годами не видели своих родственников, и живут в "ДНР", как в тюрьме.

"Мы все как в тюрьме! Просто крик души! Через РФ могут выехать все, а заехать - только с "ДНР" пропиской, а украинский паспорт - это "не паспорт", даже адресная справка с пропиской в Донецке не катит", - рассказали местные.

Жители ОРДЛО уверены, что закрытие линии разграничения - это несправедливость.

"Люди на глазах просто становятся злобными, потому что нет никакой жизни, когда люди не видят свою семью! Зачем так с нами!"- пишут в соцсети.

Напомним, боевики "ЛНР" и "ДНР" по пьяни несут колоссальные потери на Донбассе, главари потеряли контроль.

Как сообщала Politeka, боевики передумали отдавать жизнь за "независимый" Донбасс.

Также Politeka писала, что боевиков "ДНР" косит новая напасть, жители не выдержали.