Один из первых главарей "ДНР" Игорь Стрелков-Гиркин предупредил о начале новой войны, в которую втянут Украину

В частности, он предрекает скорую войну между Россией и Турцией, при этом турецкую армию поддержат Украина и Азербайджан. По его данным, боевые столкновения между Москвой и Анкарой вскоре начнутся в Сирии, передает "НСН".

Более того, по его мнению, при таком раскладе Россия проиграет войну.

Более того, Россия будет вынуждена воевать сразу на три фронта: к сирийскому будет добавлен Донбасс и Нагорный Карабах, где России будет противостоять Азербайджан.

"Эрдоган не боится Кремля, он не считает Путина равным соперником и противником. Он понимает, что в случае большой войны с Турцией Кремлю придется воевать еще и с Украиной. В случае войны с Турцией мы можем получить не один, а три фронта: в Донбассе, в Закавказье с Азербайджаном, даже если там не будет боевых действий, придется держать войска, и в Сирии, причем в Сирии в случае войны с Турцией группировка будет обречена", - указал один из первых главарей "ДНР" Игорь Стрелков-Гиркин.

Игорь Стрелков-Гиркин прямо заявляет, что Украина, Турция и Азербайджан составят единую коалицию против Москвы. Более того, по его мнению, при таком раскладе Россия проиграет войну.

Напомним, Гиркин предложил Лукашенко "помощь" и назвал Беларусь частью России.

Как сообщала Politeka, Гиркин выдал информацию о зачистке на Донбассе.

Также Politeka писала, что украинские воины отомстили за побратима, подробности.