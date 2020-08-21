Одиозный террорист Игорь Гиркин заявил о готовности принять участие в подавлении протестов в Беларуси

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на YouTube-канал "РОЙ ТВ".

Так, в интервью бывший командир боевиков "ДНР" и полковник ФСБ РФ в отставке Игорь Гиркин обратился к Александру Лукашенко, предлагая свою "помощь" в подавлении протестов.

По мнению Гиркина, если Лукашенко будет действовать так же, как сейчас, у него останется несколько месяцев максимум, а дальше - эмиграция. Поэтому террорист Гиркин предложил Лукашенко обратиться за помощью к "российским националистам, имперцам".

"Мы готовы бороться за Беларусь. Идейно, не по приказу, не за бабло", - заявил Гиркин.

Он также отметил, что ввод российских войск в Беларуси является вполне возможным, но якобы в качестве "поддержки" для белорусских силовиков, для занятия стратегических объектов, а не для разгона акций протеста.

Также Гиркин заявил, что Беларусь - это "часть РФ".

"Беларусь - это часть России. Да, самобытная. Никто не заставляет белорусов отрекаться от того, что они белорусы...", - сказал террорист.

Для того, чтобы режим Лукашенко получил поддержку российских политиков, по его словам, тот должен "признать" украинских военных на Донбассе "карателями", власть Украины "хунтой" и т.д.

"Он должен признать вхождение Крыма в состав Российской Федерации, он должен осудить операцию на Донбассе карательную, он должен назвать киевский режим теми словами, которых он заслуживают: что там засели укронацисты, сепаратисты, русофобы, бандеровцы, каратели...", - заявил Гіркін.

Напомним, Лукашенко впустил российскую армию в Беларусь, раскрыты подробности: "Уже двое суток...".

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