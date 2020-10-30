По данным штаба, за сутки - двое погибших и двое раненых

В результате обстрелов на Донбассе 29 октября было ранено больше, чем двое украинских военных

Как передает Politeka, об этом заявила волонтер Наталья Юсупова на своей странице в соцсети.

Так, по ее словам, в результате нарушения режима тишины со стороны боевиков ранения получили пятеро бойцов ВСУ.

"Командование врет, что раненых было только двое, ранены пять бойцов", - написала волонтер.

По ее словам, в Золотом-4 получил ранения старший солдат (ВОГ с коптера), в Водяном - матрос (тяжелое ранение в результате выстрела снайпера), в Новгородском - старший матрос (в результате обстрела из миномета), а также лейтенант и старший матрос (в результате подрыва на мине).

"Зачем врать, мы же все равно будем знать и имена бойцов мы тоже знаем. И еще на Водяном у морпехов двое убитых", - добавила Юсупова.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки российско-оккупационные войска "Л/ДНР" пять раз нарушили режим прекращения огня, обстреляв позиции бойцов ВСУ. По данным штаба ООС, из гранатометов и стрелкового оружия были атакованы позиции сил ООС вблизи Водяного, в результате чего двое бойцов ВСУ погибли.

Напомним, российская армия прибыла на помощь боевикам, тревожные данные из Донбасса.

Как сообщала Politeka, оккупанты РФ стянули технику под Иловайск, тревожные данные.

Также Politeka писала, что боевики перебросили на линию отвода тяжелое вооружение, данные ОБСЕ.