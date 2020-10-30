Стали известны имена двух бойцов ВСУ, погибших в ночь на 30 октября в результате обстрелов на Донбассе

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресслужбу 36-й отдельной бригады морской пехоты им. контр-адмирала Михаила Билинского.

Так, в результате ночного обстрела на Донбассе погибли морские пехотинцы: сержант Владимир Бондарюк и старший сержант Михаил Старостин.

"29 октября около полуночи вблизи поселка Водяное в результате вражеского обстрела погибли морские пехотинцы сержант Бондарюк Владимир Владимирович и старший сержант Старостин Михаил Григорьевич", - говорится в сообщении.

Также о гибели двух морпехов сообщила советник председателя Херсонской областной государственной администрации, руководитель Центра помощи участникам АТО при ОГА Наталья Возаловская.

Она отметила, что 30-летний Старостин погиб от пули снайпера.

"На фронте от пули российского снайпера погиб сержант морской пехоты Старостин Михаил Григорьевич, 14.06.1990 года рождения", - написала она.

Церемония прощания с погибшим Героем состоится завтра, 31 октября, в селе Новорайск Херсонской области.

Как известно, ночью боевики нарушили режим тишины на Донбассе и обстреляли позиции ВСУ, в результате чего двое защитников Украины погибли, что двое - ранены.

При этом волонтер Наталья Юсупова утверждает, что командование ВСУ врет, и на самом деле на Донбассе получили ранения пятеро украинских военных.

Тем временем представитель Украины в ТКГ по Донбассу Алексей Арестович заявил, что украинская сторона будет инициировать собрание в связи с нарушением перемирия, в результате которого погибли украинские защитники.

Напомним, российская армия прибыла на помощь боевикам, тревожные данные из Донбасса.

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