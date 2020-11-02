К концу шестого года оккупации все больше крымчан «прозревают», понимая, что рано радовались возвращению в «родную гавань»
В соцсетях все чаще звучат слова разочарования тем, что происходит на полуострове, и очередными «прозрениями» поделилась блогер RoksolanaToday на своей странице Twitter, передает Politeka.net.
В паблике «Плохие новости Крым/Симферополь/Севастополь ДТП» люди жалуются на нехватку лекарств и денег на них, на медицину и цены в целом.
«Что же происходит у нас в Крыму!? С лекарствами беда в аптеках, одинокий пенсионер не в состоянии купить, да и бюджетникам тоже не легче. Люди последнее тратят на лекарства, терапевты не всегда приходят, понятно, тоже болеют. Неужели, власти, вы не в курсе?», «Цены — космос. Давно пора понять, что им с большой колокольни на людей, у них одна забота — как набить карман потуже, вот и вся политика, мать её», «Плюс тотальная нищета и безнадёга. Вот это мы вляпались», – пишут в сети обманутые обещаниями российской власти люди.
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«Не, не вляпались. Радостно купили билет на Титаник», «После третьих пузырей в кассе на айсберге. ДебилыБл (с) лошадь», – отреагировали читатели в комментариях.
Ранее мы рассказывали о том, что главный редактор «РБК Екатеринбург» Богдан Кульчицкий написал, что нужно выселить крымчан в Сибирь, а жителей Севера привезти на полуостров.
По его словам, Россия то и дело шлет транши Крыму, а его неблагодарные жители превращают «имперское наследие» в пластиковый курятник, пристраивая к зданиям времянки или «безвкусные стекляшки», чтобы по-быстрому заработать денег.
Напомним, оккупанты решили оставить крымчан на год без воды.
Как сообщала Politeka, плачевное состояние Северо-Крымского канала на полуострове показали в сети.
Также Politeka писала, что оккупанты в Крыму слили опасные отходы в море, никому нет дела: кричащие кадры.