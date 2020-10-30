Столица оккупированного Крыма еще минимум год будет чувствовать перебои с водой и получать ее по часам

О том, что Симферополь сможет вернуться к нормальному водоснабжению «в самом худшем сценарии» через 14 месяцев, заявил «глава» полуострова Сергей Аксенов. Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на СМИ Крыма.

Во время выступления на телевидении представитель оккупационных властей сказал, что сейчас дефицит воды для города составляет около 50 тысяч кубометров в сутки при потреблении в 160 тысяч.

Чтобы закрыть этот объем, нужны опреснительные установки, на строительство которых и монтаж водовода от них потребуется немало времени.

«Если решение будет принято в середине ноября, то мы ожидаем, что в конце 2021 года в самом худшем варианте, если зима будет без снега, ни капли осадков, вернуться к нормальной жизни», – пообещал он.

Установки собираются строить в поселке Фрунзе Сакского района, который ближе всего к Симферополю.

Тем временем жители города придумали, как решить проблему с нехваткой воды и взялись самовольно врезаться в систему отопления, сливая воду из труб. Факты потребления технической воды из систем отопления обнаружили сотрудники «Крымтеплокоммунэнерго».

Забор воды из батарей приводит к перебоям в подаче тепла и увеличению стоимости отопления.

Чтобы в дальнейшем пресечь это явление, на предприятии решили проводить проверки квартир крымчан, чтобы выявить самовольное подключение и незаконное использование сетевой воды.

Тем, кто попадется за подобными занятиями, грозят штрафы и обязательство ликвидации незаконной врезки в систему отопления.

Напомним, оккупанты превратили чистейшую реку Крыма в помойку.

Как сообщала Politeka, плачевное состояние Северо-Крымского канала на полуострове показали в сети.

Также Politeka писала, что оккупанты в Крыму слили опасные отходы в море, никому нет дела: кричащие кадры.