Крымчане, которые не желают служить в российской армии, могут поплатиться за уклонение свободой

В октябре этого года суды оккупированного полуострова вынесли шесть приговоров уклонистам, передает Politeka.net со ссылкой на информацию Крымской правозащитной группы.

Кроме того, в этом же месяце КПГ зафиксировала четыре новых уголовных дела в отношении жителей Крыма за уклонение от прохождения срочной воинской службы в армии РФ. Санкция этой статьи предусматривает наказания от штрафа в размере до двухсот тысяч рублей до лишения свободы на срок до двух лет.

Всего же за шесть лет оккупации в Крыму возбудили и передали в суды 145 уголовных дел против призывников, которые хотели избежать службы в российской армии. Приговор вынесен по 140 делам, еще пять – на стадии рассмотрения.

По словам правозащитников, милитаризация гражданского населения в Крыму является одной из основных угроз правам человека и следствием оккупации. В данное время в Крыму, в нарушение ст. 51 Конвенции о защите гражданского населения во время войны (Четвертой Женевской Конвенции) продолжается осенний призыв.

Отметим, что жители Крыма, узнав о том, что их детям придется служить в российской армии, взбунтовались, поскольку не ожидали, что в «родной гавани» все обернется таким образом.

Тем временем в «ДНР» придумали, как мотивировать боевиков не покидать позиции на фронте. Тех, кто отправился воевать, недавно ознакомили с распоряжением, согласно которому «руководство» может самостоятельно совершить суд на месте, вплоть до расстрела.

Напомним, крымчане взвыли от беспредела оккупантов и пожаловались на нищету.

Как сообщала Politeka, плачевное состояние Северо-Крымского канала на полуострове показали в сети.

Также Politeka писала, что оккупанты в конце октября устроили в Керчи заплыв ко Дню победы.