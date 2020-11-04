На Донбассе был ликвидирован командир одного из подразделений "ДНР", на момент смерти ему было 46 лет

Об этом на своей странице в Twitter сообщил проукраинский блогер, житель оккупированных территорий с никнеймом Necro Mancer.

Отмечается, что террорист был ликвидирован ВСУ в результате успешного удара с беспилотного летательного аппарата. Им оказался уроженец Донецка Игорь Чумаков, 1974 года рождения.

Боевик был убит в районе населенного пункта Набережное, что возле села Чермалык под Мариуполем.

"Чумаков Игорь Александрович "Чумак" (Донецк, 28/09/74) погиб 29/10/20 в р-не н.п. Набережное от осколка "рошенки", упавшей с БПЛА. Похоронен 31/10/20 в Донецке #груз200", - написал блогер на своей странице.

В свою очередь, боевики в социальных сетях пишут, что осколок попал Чумакову в легкое. Также названо "воинское звание" террориста: он был "лейтенантом". Теперь стало на одного душегуба меньше, благодаря настоящему подвигу ВСУ.

Также ранее сообщалось, что умер генерал-майор Вооруженных сил Российской Федерации Василий Кравцов, который принимал участие в оккупации Донбасса и Крыма.

С 2012 года Кравцов был командиром российской 336-й отдельной бригады морской пехоты Балтийского флота. В 2014 году эта бригада принимала участие в аннексии Крыма. Генерал имел в России государственные награды — медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени и орден Мужества.

Напомним, боевики по пьяни несут колоссальные потери на Донбассе, главари потеряли контроль.

Как сообщала Politeka, боевики передумали отдавать жизни за «независимый» Донбасс.

Также Politeka писала, что боевиков "ДНР" косит новая напасть, жители не выдержали.