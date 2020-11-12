На временно оккупированном Донбассе умер бывший "замкомандира армии ДНР" Дмитрий Перепелкин

Впоследствии он стал "депутатом народного совета ДНР". Примечательно, что Перепелкин находился в базе военных преступников на сайте "Миротворец". 51-летний оккупант был родом из Донецка, но устраивал ВСУ ад на Донбассе.

Об его смерти сообщил офицер Вооруженных сил Украины, полковник Анатолий Штефан на своем Telegram-канале.

"200 бригада. 12 ноября – Дмитрий Перепелкин. Небоевой. Обстоятельства требуют уточнения", – написал защитник.

У боевиков сообщают, что умер "депутат" в больнице, однако причины его смерти не озвучивают.

В "послужном списке" наемника, среди прочего, указаны такие должности, как "заместитель председателя комитета НС по безопасности и обороне", а также сотрудник "Сообщества Новороссия" боевика Павла Губарева. Известно, что в советское время Перепелкин был спецназовцем и участвовал в боевых действиях в "горячих точках" Союза.

Также ранее сообщалось, что умер генерал-майор Вооруженных сил Российской Федерации Василий Кравцов, который принимал участие в оккупации Донбасса и Крыма.

С 2012 года Кравцов был командиром российской 336-й отдельной бригады морской пехоты Балтийского флота. В 2014 году эта бригада принимала участие в аннексии Крыма. Генерал имел в России государственные награды — медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени и орден Мужества.

Напомним, боевики по пьяни несут колоссальные потери на Донбассе, главари потеряли контроль.

Как сообщала Politeka, боевики передумали отдавать жизни за «независимый» Донбасс.

Также Politeka писала, что боевиков "ДНР" косит новая напасть, жители не выдержали.