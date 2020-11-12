В "ДНР" раскритиковали дорожную карту предложенную Украиной



Как передает Politeka.net, с таким заявлением выступила так называемый Министр иностранных дел непризнанной республики.



Как утверждают в "ведомстве", украинской стороной проект - не только внутренне противоречив, но и прямо противоречит Минским соглашениям в ряде пунктов.

"Из содержания проекта очевидно, что он не несет цели мирно урегулировать конфликт, а напротив предполагает постепенный вооруженный захват территорий Республик. Нам предлагается разоружиться, подписать капитуляцию, впустить украинских силовиков, а затем, может быть, провести выборы без постоянного закона об особом статусе, без изменений в конституцию Украины и без какого-либо политического урегулирования", - говорится в сообщении.





Ранее глава делегации Украины в ТКГ выразил убеждение, что Россия уже "устала" от войны на Донбассе, поэтому шаги с украинской стороны могли бы дать "конкретные результаты".

При этом он подчеркнул, что ему безразлично, как это отразится на политических позициях президента РФ Владимира Путина.

Напомним, Кравчук напомнил США и Британии о невыполненных обещаниях перед Украиной.

Также Politeka сообщала, что Кравчук подталкивает Украину к судьбе Приднестровья, Портников указал на важный момент.

Как Politeka писала, что Кравчук объяснил, почему минские договоренности нужно изменить.





