Президент Росії Володимир Путін переграв Україну під час мінських переговорів

Таку думку висловив в інтерв'ю для "Радіо Свобода" глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук.

За його словами, Мінські домовленості необхідно змінити, оскільки в тексті сформульовано кілька моментів, які "неможливо вирішити".

"Є одна річ. Нам потрібно навчитися грати на будь-якому політичному полі так, щоб не програвати, тому що те, що було в Мінську з 2015-го, 2014 року, – Путін виграв, Путін переграв Україну, і це ми сьогодні відчуваємо. І маємо наслідки, і не можемо, не в силах їх переступити часто тому, що там підписані відповідні документи, які не допомагають, а заважають Україні. У цьому суть", - сказав він.



За словами першого президента України, українська сторона намагається "грати на рівних", але поки виходить це робити насилу.

Крім того, перший український президент пояснив, що Росія займає позицію нібито спостерігача конфлікту на Донбасі, хоча і підписує документи разом з Україною. Російська сторона стверджує, що не несе відповідальності за те, що підписує.

"Мовляв, це внутрішня війна на Донбасі – це внутрішня справа України... Ось нехай вони, мовляв, вирішують, а Росія буде дивитися, як це вирішується. Може, нам допомагати, ну не нам-так, скажімо, ОРДЛО. Такої позиції не може бути",- сказав Кравчук.

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