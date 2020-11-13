Здание Верховной Рады оцепила полиция после анонимного сообщения о минировании
Об этом сообщает "Апостроф".
Согласно данным, поступила информация о том, что Рада, якобы заминирована. На месте работает полиция, которая перекрывает подходы к зданию.
Стоит отметить, что сообщения о минировании в столицы не редкость
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Ранее мы сообщали, что станция метро "Крещатик" в Киеве и пересадка на станцию "Майдан Незалежности" была закрыта из-за анонимного сообщения о минировании.
После проверки взрывоопасных предметов не было обнаружено.
Также сообщалось, что из-за аналогичного сообщения из Центрального железнодорожного вокзала в Киеве эвакуировали пассажиров и работников.
Напомним, что1 июля в украинской столице неизвестный мужчина вышел на мост с пакетом, от которого выходил некий провод, подсоединенный к пульту в его руке.
Мост оперативно перекрыла полиция. Выехать на него было невозможно: автомобили отправляли в объезд.
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