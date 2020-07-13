46-летний украинец пригрозил, что заминирует избирательный участок
В Слупии Конецкой Свентокшиского воеводства (Польша) нетрезвый украинец во время выборов грозился взорвать один из избирательных участков.
Об этом информирует Рoliteka, ссылаясь на Wiadomości.
Сообщается, что 46-летний гражданин Украины позвонил на 112 и заявил, что если к нему не явится участковый, он заложит мину на избирательном участке.
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Полицейские оперативно задержали телефонного хулигана. Ни в квартире украинца, ни на территории участка никаких взрывных устройств обнаружено не было.
Мужчину обследовали, в его крови обнаружили почти 3 промилле алкоголя, что, вероятно, и стало причиной неадекватного поведения нашего соотечественника. За ложную тревогу, поднятую нетрезвым мужчиной, ему угрожает до 8 лет тюремного заключения.
О причинах поведения украинца на данный момент ничего неизвестно. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.
Напомним, в воскресенье в Польше прошел второй тур президентских выборов. Согласно данным экзит-пола, действующий президент Анджей Дуда лидирует с небольшим отрывом.
Также Politekа писала, что 8 июля в Киеве сообщили о минировании автовокзала. На место сразу же прибыли правоохранители и спасатели. Людей, которые находились на вокзале, перевели на "безопасную" сторону парковки и попросили максимально освободить периметр.
Кроме того, мы сообщали, что 10 июля в дежурную часть по электронной почте было отправлено анонимное сообщение о минировании здания Одесского национального академического театра оперы и балета в переулке Чайковского.