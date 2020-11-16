Так, на опубликованных кадрах можно увидеть тренировки украинских снайперов, а также реальную боевую работу военных на передовой.

Кадры были получены от боевых снайперов, которым помогают украинские волонтеры.

"Боевые снайперы, которым мы помогаем, передали свежее видео. Эти кадры впервые в открытом доступе. Какая-то часть из тренировок, остальное - реальная боевая работа. Монтировали они сами", - указано в сообщении.

По словам авторов видео, на сегодняшний день главных задач у снайперов три: это наблюдение, охота на российских снайперов и корректировки ответа во время обстрела со стороны боевиков.

Основные дистанции работ - большие.

"Видим в работе снаряжение, которое передавали бойцам чуть раньше. Приятно. Кстати, на видео и тот наблюдатель террористов, которого мы упоминали ранее: толчется там, в полутора километрах, и не знает, что его уже пристально "ведут", - указано в сообщении.