С приходом «русского мира» на Донбасс обещанное «братьями» процветание и благополучие в реальности оказалось крахом и нищетой

Очередной тому пример – Донецкий металлургический завод. Предприятие, которое при Украине было одним из самых успешных и мощных в регионе, оказалось в весьма плачевном состоянии.

Так, работники ДМЗ написали главарю «ДНР» Денису Пушилину «письмо счастья», в котором пожаловались на невыплату зарплат. Фото письма опубликовали на странице hochu domoy v ua в Twitter.

В частности, в нем говорится о том, что ЗАО «Внешторгсервис» регулярно нарушает условия коллективного договора с работниками филиала №1 ДМЗ в части выплаты зарплат, обеспечения социальных гарантий, компенсаций и льгот.

«По состоянию на 5.11.2020 задолженность по заработной плате… составляет четыре месяца и реальных мер по ее погашению управляющей компанией не принимается. Наши неоднократные обращения остаются без ответа, и самое главное – без реагирования. Люди находятся в отчаянном положении и вынуждены увольняться», – пишут работники завода.

Их немало возмущает тот факт, что при задолженности за коммунальные услуги в «республике» введены суровые меры. Не получая зарплату уже четыре месяца, они не могут оплачивать их и рискуют остаться без элементарных благ цивилизации: света, тепла, воды.

«Терпению трудящихся приходит конец!.. Просим рассмотреть наше обращение в течении трех рабочих дней, график погашения задолженности предоставить в течение семи рабочих дней!», – подытожили авторы обращения.

Кроме Пушилина, такое же письмо отправлено «главе» оккупационной администрации Донецка и и.о гендиректора ЗАО «Внешторгсервис».

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Как известно, на данный момент все украденные оккупантами металлургические заводы Донбасса работают максимум в ноль. Продать металл Донецка по рыночной цене нельзя, потому что отсутствует международно признанный сертификат металла, поскольку таких стран, как «ЛНР» и «ДНР» в мире нет. Так что даже если металл будет самого лучшего качества, ожидаемой прибыли он не принесет.

Кроме того, в металлургии все сопутствующие отрасли, а это железная дорога, подвоз ферросплавов, руды, расходников для доменных печей и так далее, должны работать, как часы. Однако всего этого на отжатых заводах нет.

Поэтому самое большее, что может ДМЗ сейчас, – выпускать металл и чугун плохого качества, который в РФ переплавят и продадут уже по рыночной цене. В свою очередь донецкое предприятие не зарабатывает ничего, поскольку вся его деятельность сводится к переплавке металлолома и очистке металла.

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