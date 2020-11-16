Российские пропагандисты заявили о том, что Украина якобы собирается "идти в наступление" на оккупированные территории Донбасса

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Диалог".

Так, главный редактор российского журнала PolitRussia Руслан Осташко заявил о намерениях официального Киева пойти в наступление на ОРДЛО. При этом произойти это якобы должно уже в ближайшее время - до конца текущего года.

По словам российского журналиста, активизация боевых действий якобы намечена на декабрь 2020 года. Тема будущего обострения боевых действий, по оценке Осташко, подтверждается нежеланием украинского парламента закрепить в Конституции особый статус Донбасса и принять решение о всеобщей амнистии боевиков.

По мнению Осташко, что при попытке Киева атаковать террористов ОРДЛО, на Донбассе могут появиться российские войска. В частности, РФ может отправить на восток Украины своих "миротворцев" по примеру Нагорного Карабаха.

Ранее сообщалось, что в Нагорном Карабахе были замечены российские "Грады" и танки, хотя в рамках достигнутых сторонами конфликта договоренностей эта техника не должна была заводиться с территории РФ.

Так, вАзербайджане были замечены танки Т-72 из состава 102-й военной базы Вооруженных сил России, которая находится в Армении. Также во время движения по Лачинскому коридору былазафиксирована на видео военная колонна российской техники, в которой, помимо автомобилей, находились реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град". По данным волонтерской разведывательной группы, такая техника и тяжелое вооружение не предусматривались соглашением, подписанным между тремя сторонами - Азербайджаном, Арменией и РФ.

Напомним, в "ДНР" показали "развитие" Донбасса при оккупантах.

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