«Личная гвардия» главаря оккупационных властей Крыма Сергея Аксенова может остаться без крыши над головой

О том, что «защитников» Крыма от «украинской хунты» выселяют из их квартир, сообщает блогер КРЫМСкий бандеровец в своем Twitter.

Он опубликовал скрины новости местных СМИ о том, что симферопольская городская администрация выселяет из общежития на улице Русской семьи крымских «ополченцев». Она обратилась в суд, который уже удовлетворил пять исков.

Как рассказала супруга одного из экс-«ополченцев», в 2015 году в этом помещении не было света, воды, канализации, тепла и даже окон. Все, на что расщедрился тогда Аксенов для «защитников», – это заплесневелые стены и горы мусора.

Теперь же, когда помещение отремонтировали новые жильцы своими силами, причем каждая семья вложила сотни тысяч рублей, а некоторые выплачивают долги до сих пор, мэрия решила прибрать общежитие к рукам.

По словам Екатерины Зозули, их поселяли по договору спецнайма, обещая затем договор соцнайма и прописку, теперь же «выгоняют на улицу, как собак». Она жалуется, что в 2014 году им обещали золотые горы, когда они охраняли «покой и безопасность», а сейчас за ненадобностью от них решили избавиться таким образом.

Она даже обратилась к Путину, а также к Наталье Поклонской и Сергею Аксенову с просьбой решить проблему и не выгонять на улицу семьи с детьми, которые ради этих квадратных метров влезли в немалые долги.

«Я так понял, они приезжие не местные, типа Моторолы», «Наивные идиоты. Так и не поняли, что россия их отымеет и выбросит. А еще предателей нигде не любят», «Каким же надо быть тупым и ленивым, чтобы не суметь заработать жилье при Украине, когда, по закону, землю бесплатно давали, стройматериалы дешевые, ипотечная ставка подъемная, налогов на землю и недвижимость, считай, не было, куча легальных способов заработка в сезон», «Логично) в они что-то другое хотели?)», – пишут в комментариях.

Напомним, пропагандисты РФ трубят о сдаче Крыма, выяснилась причина.

Как сообщала Politeka, крымчане пожаловались на отвратительную медицину.

Также Politeka писала, что оккупанты обвинили крымчан в отсутствии воды на полуострове