Главарь «ДНР» Денис Пушилин запретил пуликовать в сети видео из камер наблюдения в Донецке и других городах «республики»
Соответствующий «указ» он подписал 18 ноября, передает телеграмм-канал «Донбасский Кейс».
Теперь жителям «ДНР» категорически запрещено выкладывать в интернет видео всего, что происходит в городе, причем действие указа распространяется не только на рядовых граждан, но и на государственные органы, органы местной власти и юридических лиц.
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«Всем вышеперечисленным категориям также запрещено подключаться к Web-камерам и сети Интернет, благодаря чему на нет сводится работа камер, демонстрирующих в публичном доступе общественные места Донецка», – сообщается в публикации.
Правда, указ не действует на территории частных домовладений. Он также не распространяется на персональные видеозаписи с мобильных телефонов. Единственное условие – телефоны должны находиться непосредственно в руках пользователя, и на записи не должно быть общественных мест.
Такие меры у Пушилина объяснили противодействием «угрозе безопасности республики». Однако подобное оправдание проигрывает реальности.
«Произошло очередное «ужесточением режима», и жаль, что люди, волею судеб оказавшиеся за пределами Донецка, стрим со своей Родины уже не посмотрят», – резюмировал автор.
Ранее мы писали о том, что Украина открыла семь контрольных пунктов въезда-выезда в Донецкой и Луганской областях, что не на шутку разозлило Пушилина. Он назвал такие действия со стороны Украины «провокацией».
По его словам, открытие КПВВ на лини соприкосновения «не соответствуют реалиям и эпидемиологической ситуации на территории Украины».
Напомним, в "ДНР" показали "развитие" Донбасса при окупантах.
Как сообщала Politeka, Бородай пригрозил Украине потерей Донбасса, циничное заявление.
Также Politeka писала, что доведенные до отчаяния дончане пригрозили Пушилину.