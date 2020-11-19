Главарь «ДНР» Денис Пушилин запретил пуликовать в сети видео из камер наблюдения в Донецке и других городах «республики»

Соответствующий «указ» он подписал 18 ноября, передает телеграмм-канал «Донбасский Кейс».

Теперь жителям «ДНР» категорически запрещено выкладывать в интернет видео всего, что происходит в городе, причем действие указа распространяется не только на рядовых граждан, но и на государственные органы, органы местной власти и юридических лиц.

«Всем вышеперечисленным категориям также запрещено подключаться к Web-камерам и сети Интернет, благодаря чему на нет сводится работа камер, демонстрирующих в публичном доступе общественные места Донецка», – сообщается в публикации.

Правда, указ не действует на территории частных домовладений. Он также не распространяется на персональные видеозаписи с мобильных телефонов. Единственное условие – телефоны должны находиться непосредственно в руках пользователя, и на записи не должно быть общественных мест.

Такие меры у Пушилина объяснили противодействием «угрозе безопасности республики». Однако подобное оправдание проигрывает реальности.

«Произошло очередное «ужесточением режима», и жаль, что люди, волею судеб оказавшиеся за пределами Донецка, стрим со своей Родины уже не посмотрят», – резюмировал автор.

Ранее мы писали о том, что Украина открыла семь контрольных пунктов въезда-выезда в Донецкой и Луганской областях, что не на шутку разозлило Пушилина. Он назвал такие действия со стороны Украины «провокацией».

По его словам, открытие КПВВ на лини соприкосновения «не соответствуют реалиям и эпидемиологической ситуации на территории Украины».

Напомним, в "ДНР" показали "развитие" Донбасса при окупантах.

Как сообщала Politeka, Бородай пригрозил Украине потерей Донбасса, циничное заявление.

Также Politeka писала, что доведенные до отчаяния дончане пригрозили Пушилину.