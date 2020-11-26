В Полтаве судья оправдал бизнесвумен Наталию Саенко, которая два года назад на своем внедорожнике Mercedes-Benz сбила 15-летнего парня

Авария произошла 6 ноября 2018 года в центре Полтавы, где женщина на пешеходном переходе сбила Артема Левченко, который ехал на велосипеде. Парень получил тяжелую черепно-мзговую травму и, не приходя в сознание, умер на Рождество, передает Politeka.net со ссылкой на интернет-издание «Полтавщина».

Эта авария вызвала огромный общественный резонанс, и за судебными разбирательствами следили очень внимательно. Поэтому решение судьи Октябрьского райсуда Полтавы Анатолия Савченко, который полностью оправдал обвиняемую, потрясло общественность.

Судья признал ее невиновной в выдвинутом ей обвинении из-за недоказанности уголовного нарушения и отменил арест имущества, а также постановил вернуть ей водительское удостоверение.

По мнению суда, ДТП произошло при участии двоих транспортных средств: внедорожника и велосипеда. Артем Левченко вылетел на дорогу на велосипеде на большой скорости, а не переводил его через переход, как это установлено ПДД. Судья также признал результаты экспертизы, которые говорят о том, что Саенко не могла избежать столкновения. Кроме того, Савченко признал недопустимым доказательство того, что в момент ДТП обвиняемая разговаривала по телефону.

После оглашения приговора мажорка сразу же покинула зал в слезах. Родственники погибшего же заявили, что на совести Саенко теперь две смерти: в день, когда судья сказал свое окончательное слово, умер дедушка Артема, не выдержав переживаний. Они намерены подавать апелляцию на решение суда.

Отметим, что эта история с самого начала возмутила общественность тем, что сразу после столкновения приехал муж обвиняемой и забрал из машины видеорегистратор, а на следующий день вернул его абсолютно чистым.

Ранее Саенко уже нарушала ПДД. 15 апреля 2016 Октябрьский райсуд Полтавы признал ее виновной в совершении административного правонарушения - управление транспортным средством в нетрезвом состоянии (ч.1 ст. 130 КУоАП Украины) и назначил ей наказание в виде штрафа - 3400 грн.

Предпринимательница является владелицей нескольких заведений общепита в Полтаве.

Решение суда возмутило общественность, и под публикациями на ту тему в сети появились тысячи комментариев. Как правило, большинство пользователей желают мажорке поскорее почувствовать такую же боль, как пережили родители, потерявшие единственного сына. Другие клянут судебную систему, называя ее продажной. Совсем немногочисленными в этой волне возмущения являются комментарии о том, что погибший подросток также нарушил правила.

«Пусть родные подают дальше, не дают ублюдкам воли. А судье, дай бог, чтобы он на своих детях дождался такой казни», «Два года назад я прогнозировал этот результат, как и дальнейшие нападки на суд, который примет это решение. Кто хоть немного знаком с наукой криминалистикой и КПК, меня поймут. Пострадавших по-человечески жаль», «Бабло решает все», «От Полтавы другого и не ожидали», «Так, то оно так. Но кто управляет автомобилем, то хорошо знает, что мгновенно затормозить перед велосипедом, который вылетел перед носом авто, просто не реально, каким бы ты спецом не был. Я не оправдываю подсудимую. Да, в семье парня большая трагедия. Но почему мы относимся к своей жизни так равнодушно, не соблюдая элементарных правил дорожного движения?», – пишут в сети.

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