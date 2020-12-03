На автодороге Львов – Луцк утром 3 декабря автомобиль Audi столкнулся с микроавтобусом Mercedes Sprinter
Авария произошла примерно в 6:00 возле села Сабановка Радеховского района. Об этом сообщает полиция Львовской области на странице в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).
Удар был настолько мощным, что капоты машин превратились в металлолом. От такого удара бус еще улетел на обочину и перевернулся.
По предварительным данным правоохранителей, водитель Audi, 50-летний местный житель, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с микроавтобусом. Последним управлял 35-летний житель Ривенщины.
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В ДТП водитель легковушки погиб на месте происшествия. С разбитого буса спасатели достали двух пострадавших, 35-летнего водителя и его 56-летнюю пассажирку. Их доставили в больницу, но из-за полученных травм их спасти не удалось.
Сейчас проводится досудебное расследование и устанавливаются обстоятельства происшествия.
Правоохранители обратились к водителям с напоминанием быть особенно осторожными и внимательными, управляя транспортными средствами в темное время суток. Они призывают не превышать разрешенной и безопасной скорости движения, аккуратно маневрировать и адекватно оценивать ситуацию на дороге.
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