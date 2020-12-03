Моторошна аварія трапилася на трасі Київ-Чоп біля села Лалово, на цьому місці ДТП - не рідкість

30 листопада, приблизно о 13:30 біля села Лалово ВАЗ, в якому були підлітки, виїхав на зустрічну смугу. Де і зіткнувся з фурою SCANIA. Удар був настільки сильним, що від легковика практично нічого не залишилося, передає Обозреватель.

Рятувальникам довелося за допомогою спеціальних інструментів діставати тіла. Четверо людей померли на місці, ще один підліток помер у лікарні. Серед жертв - брати Євген та Олександр Кудря, 13-річні футболісти ФК "Соколята".

За кермом ВАЗа перебував 65-річний водій, дідусь Жені і Саші Кудрі. Крім нього також загинули мама братів і їх вітчим.

У футбольному клубі розповідають, що хлопчикам доводилося в житті дуже нелегко, мама тяжко працювала, у неї був магазин, де вона торгувала одягом.

Напередодні загибелі брати брали участь у футбольному турнірі, який проходив у Тячеві. Після турніру вони поїхали в село погостювати у бабусі з дідусем. А в понеділок вже поверталися до Мукачева.

Того дня брати на тренування так і не прийшли. Тренер кілька разів їм дзвонив, але трубку так ніхто і не взяв. Спочатку він подумав, що ті затрималися в селі у бабусі з дідусем.

На наступний день їх теж не було. Тренер нічого не знав поки на заняття не прийшов однокласник хлопчиків. Він плакав і сказав, що Саня і Женька розбилися. Наразі у поліції розслідують обставини аварії.

Нагадаємо, водій на Lamborghini не впорався з керуванням на швидкості 200 км / год, кадри ДТП.

Як повідомляла Politeka, очевидці трагічної ДТП розповіли про те, що відбувалося на зупинці в Києві.

Також повідомлялося, що трагічна ДТП сталася на трасі, серед жертв дитина.