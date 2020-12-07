Мужчина во время конфликта с подростками начал по ним стрелять

Конфликт произошел в Николаеве на площадке для катания на скейтах. Мужчина не смог сдержать своих эмоций и в какой-то момент достал оружие, устроив стрельбу по "живым мишеням".

Об этом пишет местное издание "Преступности.НЕТ" со ссылкой на очевидцев конфликта (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

Все началось с того, что подростки сделали замечание мужчине, который сидел на одном из выступов, мешая им кататься. Но он отказался перейти на другое место. В итоге один из парней, совершая маневр на скейте, едва не задел мужчину. Тот встал и ударил подростка ногой, а парень нанес удар в ответе.

После этого мужчина подошел к коляске, что стояла рядом, достал пистолет и начал стрелять в детей. Он произвел 2 выстрела, одним из которых попал парню под бок. Тот был госпитализирован.

В полиции позже уточнили, что пистолет был травматическим, а пуля не нанесла пострадавшему значительный ущерб, поэтому он впоследствии отказался от претензий.

43-летний правонарушитель отдал правоохранителям, которые прибыли на место происшествия, пистолет с патронами травматического действия. Также он предъявил разрешительные документы на право ношения и хранения оружия.

По его словам, он использовал пистолет из-за того, что подросток якобы попытался его побить. В Николаевской области, по факту стрельбы возле спортивного комплекса "Надежда" открыли уголовное производство.

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