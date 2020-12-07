Юная украинка умерла от "китайского" вируса

Как передает Politeka.net, трагическую новость сообщили в пресс-службе Кировоградской облгосадминистрации в Facebook.

"По состоянию на 6 декабря на Кировоградщине на коронавирус заболели 183 жителей области, умерла 14-летняя девочка", - говорится в сообщении.

Подробности и обстоятельства трагедии пока не известны.

Украинцы ужаснулись таким сообщением.

"Какое горе для родителей, как можно такое пережить. Болеют и дети и взрослые. Не надо ждать, что пройдет все же, надо ехать, чтобы послушал врач, настаивать !!! Настаивать на проведение теста! Настаивать на направление на рентген! Нет своего врача - просить другого, не дают направление на тест - делать самим!", "Когда же вы школы закроете??? Ждёте, когда массово начнут умирать", "Дождались, пока уже по школах пошло?", - писали в сети.

Ранее волонтер Виктория Шинкаренко рассказала, что из медучреждений в Ровном начал массово увольняться младший персонал, поскольку умирать за 3,5-4 тысячи гривен никто не хочет. Дело в том, что большинство санитарок находятся в зоне риска по возрасту.

Напомним, китайский вирус погубил семью украинского депутата, двое детей остались сиротами.

Как сообщала Politeka, ситуация в украинских больницах ухудшается с каждым днем, врачи бессильны.

Также Politeka писала, что вирус забрал жизнь супругов на Киевщине, ушли с разницей в несколько дней.



