Таксисты избили пассажиров из-за маленького щенка
Как передает Politeka.net, подробности инцидента рассказали в сюжете "ТСН" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
Произошло все в Виннице.
Супружеская пара возвращалась с гостей и вызвала такси, но они забыли указать, что вместе с ними будет животное. Водитель сначала подтвердил поездку, а потом начал им хамить.
Пассажиры пытались вызвать полицию, а таксист в ответ позвал своих товарищей.
"На аварийках, на мигалках, все слетелись. Мужчина вышел, его массово начали бить, я увидела, что он на коленях в луже крови", - поделилась пострадавшая пассажирка.
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По словам ее супруга, он пытался объяснить приехавшим таксистам подробности инцидента, но его не слушали.
В итоге у него сломан нос и гематомы, у жены сотрясение головного мозга, черепно мозговая травма и множественные ушибы тела.
В полиции открыли несколько уголовных производств, но пострадавшим считают и таксиста, который также обратился в больницу.
Ранее мы рассказывали, что в Ровном десяток таксистов устроили разборки с пассажиром и начали бить "нерадивого клиента". На место бойни приехала полиция и всех в итоге было задержано. В участке и таксист, и избитый клиент написали друг на друга заявления.
Напомним, АТОшник "поставил на место" маршрутчика, кадры.
Раньше Politeka писала, что в Днепре маршрутчик поиздевался над человеком с инвалидностью.
Как сообщала Politeka, дикий скандал в маршрутке закончился страшным.