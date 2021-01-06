Во временно оккупированном Россией Луганске подорвался боевик "ЛНР"

В частности, сообщается, что один из главных террористов "ЛНР" Ян Лещенко подорвался в собственной квартире, хотя думал, что там его никто не достанет. Он является главарем "народной милиции" преступной группировки.

Об этом сообщает издание Интерфакс.

Боевика госпитализировали в больницу с ожогами. Однако его жизни якобы угрозы нет. Примечательно, что версию покушения соратники пособника оккупантов не рассматривают.

По словам очевидцев, взрыв произошел в квартире одного из многоэтажных домов Луганска около 01:05 среды. В результате в трех окнах квартиры выбиты стекла, повреждены стены и подъезд.

На месте работают спасатели, подконтрольные оккупантам. Основная версия — взрыв газа.

На инцидент на своем Telegram-канале отреагировал офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан (Штирлиц). "300 бригада. Взрыв в квартире так называемого "главы нарядной милиции ЛНР" Лещенко", – написал он. Защитник также напомнил, что оккупант внесен в базу военных преступников на сайте "Миротворец".

Напомним, что на временно оккупированном Донбассе умер бывший "замкомандира армии ДНР" Дмитрий Перепелкин.

Впоследствии он стал "депутатом народного совета ДНР". Примечательно, что Перепелкин находился в базе военных преступников на сайте "Миротворец". 51-летний оккупант был родом из Донецка, но устраивал ВСУ ад на Донбассе.

Напомним, боевики по пьяни несут колоссальные потери на Донбассе, главари потеряли контроль.

Как сообщала Politeka, боевики передумали отдавать жизни за «независимый» Донбасс.

Также Politeka писала, что боевиков "ДНР" косит новая напасть, жители не выдержали.