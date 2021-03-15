В Киеве разыскивают пропавшего без вести ребенка

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Киев Оперативный".

Так, в украинской столице просят о помощи в поисках 15-летней девушки, которая в воскресенье, 14 марта, ушла из дома и исчезла.

"Внимание! Розыск ребенка! Деснянский УП ГУНП в г. Киеве разыскивается несовершеннолетняя Саливон Олеся Николаевна 2006 года рождения, которая 14.03.2021 ушла с места постоянного проживания и до настоящего времени не вернулась", - говорится в сообщении.

Известно также о приметах девушки. На вид ей 14-15 лет, рост 156 см, она среднего телосложения, волосы рыжего цвета средней длины. Также отмечается, что у девушки есть родинка на подбородке.

Олеся была одета в зеленую куртку, бордовые брюки и белые кроссовки. Имеет при себе сумку черного цвета.

"При получении любой информации о возможном местонахождении несовершеннолетней просим звонить по номеру 102", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Киеве разыскивают пропавшую без вести женщину. Так, еще 4 марта в Чернигове из дома ушла и бесследно исчезла пожилая женщина. Сейчас есть информация, что ее видели на трассе в направлении украинской столицы. Пропавшей пенсионерке 86 лет. Она была одета в коричневое пальто с норкой, короткие темные замшевые сапожки и в шапку морского котика.

Напомним, под Киевом пропал ребенок, идут розыски.

Как сообщала Politeka, в столице накрыли торговцев фальшивыми документами.

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