В Киеве полиция устроила погоню за курьером на мотороллере

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу заместителя министра внутренних дел Антона Гарщенко в соцсети.

Так, в Сети появились кадры, как курьер по Днепровской набережной убегает от полицейских. Чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца.

На эту запись отреагировало множество украинцев. Не промолчал и замглавы МВД.

"Вчера в социальных сетях смаковали видео, где патрульные пытались, к сожалению, безуспешно, задержать водителя мотороллера одной из служб быстрой доставки питания", - написал он.

Геращенко подчеркнул, что кто-то критиковал действия полиции, кто-то смеялся, а кто-то даже восхищался курьером и его бегством.

"А я вот не считаю его ни мачо, ни молодцом. Водитель мотороллера - злостный нарушитель ПДД. Он проехал на красный свет, рискуя попасть под колеса другой машины. Смотрите видео ниже. Подвести под уголовную ответственность другого участника дорожного движения", - подчеркнул он.

По словам Геращенко, учитывая то, что процесс задержания мог привести к ДТП, патрульные решили остановить преследование.

"Обращаюсь сейчас ко всем службам доставки, которые используют мотороллеры и велосипеды. Не нанимайте на работу водителей, которые нагло и дерзко нарушают правила дорожного движения, как это было в данном случае", - призвал Геращенко.

Кроме того мы писали, что в Киеве ЧП с маршруткой, кадры: "переполнена на полном ходу...".

Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.

Также сообщалось, что трагическое ДТП произошло на трассе, среди жертв ребенок.