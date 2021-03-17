Под Киевом произошло ЧП, в результате которого погиб мужчина
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
Так, во вторник, 16 марта, в 20:57 в оперативно-диспетчерскую службу Бородянского района поступило сообщение от дежурного железнодорожной станции "Бородянка" о том, что мужчина поднялся на вагон-цистерну, стоящий на приемно-отправном пункте железнодорожной станции, и получил поражение током контактной сети.
К сожалению, удар током оказался смертельным - мужчина погиб на месте. О личности погибшего пока что информации нет.
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"На место происшествия выехал дежурный караул 31-й ДПРЧ пгт Бородянка. По прибытию установлено, что в результате происшествия на железнодорожном транспорте был смертельно поражен током гражданин, данные которого устанавливаются", - говорится в сообщении.
Отмечается, что спасатели с помощью веревки сняли тело погибшего мужчины с цистерны поезда и передали сотрудникам полиции.
"К событию привлекалась 1 единица техники и 7 человек личного состава. Детали происшествия на данный момент устанавливаются", - добавили в ГСЧС.
Ранее сообщалось, что под Киевом произошло возгорание в селе Низшая Дубечня. На вызов срочно прибыли спасатели, которые обнаружили на месте тело мужчины 1952 года рождения.
Кроме того мы писали, что в Киеве ЧП с маршруткой, кадры: "переполнена на полном ходу...".
Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.
Также сообщалось, что трагическое ДТП произошло на трассе, среди жертв ребенок.