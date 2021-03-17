Под Киевом произошло ЧП, в результате которого погиб мужчина

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Так, во вторник, 16 марта, в 20:57 в оперативно-диспетчерскую службу Бородянского района поступило сообщение от дежурного железнодорожной станции "Бородянка" о том, что мужчина поднялся на вагон-цистерну, стоящий на приемно-отправном пункте железнодорожной станции, и получил поражение током контактной сети.

К сожалению, удар током оказался смертельным - мужчина погиб на месте. О личности погибшего пока что информации нет.

"На место происшествия выехал дежурный караул 31-й ДПРЧ пгт Бородянка. По прибытию установлено, что в результате происшествия на железнодорожном транспорте был смертельно поражен током гражданин, данные которого устанавливаются", - говорится в сообщении.

Отмечается, что спасатели с помощью веревки сняли тело погибшего мужчины с цистерны поезда и передали сотрудникам полиции.

"К событию привлекалась 1 единица техники и 7 человек личного состава. Детали происшествия на данный момент устанавливаются", - добавили в ГСЧС.

Ранее сообщалось, что под Киевом произошло возгорание в селе Низшая Дубечня. На вызов срочно прибыли спасатели, которые обнаружили на месте тело мужчины 1952 года рождения.