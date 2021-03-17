На Софийской площади в Киеве появился необычный "аттркцион" - кресло для желающих почувствовать себя участником ДТП
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу столичной полиции.
Отмечается, что такая социальная акция призвана мотивировать как можно большее количество украинцев пристегиваться ремнями безопасности.
Для того, чтобы показать, какие ощущения испытывает пассажир машины, которая попала в аварию, в центре столицы – на Софийской площади - установили специальное кресло-симулятор.
Патрульные отметили, что социальная кампания “Пристегивайся – не ужасайся” призвана поощрить как можно больше украинцев не пренебрегать ремнями безопасности – в частности, и на сиденьях пассажиров.
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Ожидается, что впоследствии такие кресла появятся и в других городах Украины.
"Кампания начнется с Киева и пригородов, а затем охватит другие города в регионах, в частности в Одессе, Мариуполе, Львове и Харькове. Мероприятия продлятся до середины мая. В этот период полиция будет рассказывать водителям и пассажирам на дорогах, почему важно пристегиваться. Также в разных городах полиция обустроит специальные информационно-демонстрационные зоны со симулятором столкновения, где можно будет безопасно почувствовать на себе, что происходит с человеком в авто во время аварии", - говорится в сообщении.
Кроме того мы писали, что в Киеве ЧП с маршруткой, кадры: "переполнена на полном ходу...".
Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.
Также сообщалось, что трагическое ДТП произошло на трассе, среди жертв ребенок.