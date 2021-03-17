Стимулятор появится и в других городах

На Софийской площади в Киеве появился необычный "аттркцион" - кресло для желающих почувствовать себя участником ДТП

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу столичной полиции.

Отмечается, что такая социальная акция призвана мотивировать как можно большее количество украинцев пристегиваться ремнями безопасности.

Для того, чтобы показать, какие ощущения испытывает пассажир машины, которая попала в аварию, в центре столицы – на Софийской площади - установили специальное кресло-симулятор.

Патрульные отметили, что социальная кампания “Пристегивайся – не ужасайся” призвана поощрить как можно больше украинцев не пренебрегать ремнями безопасности – в частности, и на сиденьях пассажиров.

Ожидается, что впоследствии такие кресла появятся и в других городах Украины.

"Кампания начнется с Киева и пригородов, а затем охватит другие города в регионах, в частности в Одессе, Мариуполе, Львове и Харькове. Мероприятия продлятся до середины мая. В этот период полиция будет рассказывать водителям и пассажирам на дорогах, почему важно пристегиваться. Также в разных городах полиция обустроит специальные информационно-демонстрационные зоны со симулятором столкновения, где можно будет безопасно почувствовать на себе, что происходит с человеком в авто во время аварии", - говорится в сообщении.

Кроме того мы писали, что в Киеве ЧП с маршруткой, кадры: "переполнена на полном ходу...".

Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.

Также сообщалось, что трагическое ДТП произошло на трассе, среди жертв ребенок.