В Киеве произошел взрыв, в результате которого пострадал один человек

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Киев Оперативный".

Так, в украинской столице на улице Дегтяревской произошел взрыв, есть пострадавший.

Отмечается, что в четверг, 18 марта, в 11.17 в КАРС поступило сообщение о взрыве, произошедшем по адресу Дегтяревская 17/18.

"Во время сварочных работ через буронабивную трубу прошел газ неизвестного происхождения, который спровоцировал взрыв. Мужчина, который в это время занимался сваркой шпонового соединения, получил ожог лица 2-й степени", - говорится в сообщении.

На место происшествия прибыли спасатели Киевской службы спасения и ГСЧС. Они обследовали территорию, а после замеров уровня концентрации вредных веществ на месте происшествия была обнаружена повышенная концентрация формальдегида.

"Информация была передана в аварийную газовую службу. Сейчас строительные работы приостановлены, на месте работает полиция", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в небольшом городке под Киевом 16 марта прогремел взрыв. Как стало известно, в результате него погиб 34-летний мужчина, который переехал в столицу из оккупированного Крыма.

Напомним, под Киевом прогремел мощный взрыв: на месте образовалась воронка, кадры ЧП.

Как сообщала Politeka, мощный взрыв прогремел под Киевом, появились кадры с места: "огромная воронка и куски одежды".

Также Politeka писала, что в Киеве угроза взрыва ТЦ" Гулливер": срочно съезжаются саперы и полиция, кадры с места.