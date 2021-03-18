В Киеве ряд станций метро срочно закрыли на вход и выход
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу КГГА.
Так, в четверг, 18 марта, в украинской столице закрыли сразу 7 станций метро и пересадочные узлы из-за сообщения о минировании.
В частности, закрыты на вход и выход станции метро и пересадочные узлы:
- "Театральная" + пересадочный узел на "Золотые ворота";
- "Дворец спорта" + пересадочный узел на "Площадь Льва Толстого";
- "Майдан Независимости";
- "Крещатик";
- "Академгородок";
- "Красный хутор";
- "Героев Днепра".
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По данным КГГА, причиной закрытия стало то, что поступил анонимный звонок о минировании.
"Информация об открытии станций будет опубликована сразу после завершения проверки", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Киеве вынесли приговор мужчине, который заявил о минировании почтового отделения. Так, 4 года за решеткой проведет "минер" почтового отделения.
Отмечается, что к 4 годам лишения свободы приговорен мужчина по факту повторного совершения ложного сообщения о заминировании (ч. 2 ст. 259 УК Украины). Установлено, что в апреле 2020 года на спецлинию "102" поступил звонок о готовящемся взрыве в помещении одного из почтовых отделений в Голосеевском районе столицы.
Напомним, угроза взрыва на вокзале в Киеве: людей срочно эвакуируют, фото с места ЧП.
Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.
Также сообщалось, что трагическое ДТП произошло на трассе, среди жертв ребенок.