В Киеве ряд станций метро срочно закрыли на вход и выход

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу КГГА.

Так, в четверг, 18 марта, в украинской столице закрыли сразу 7 станций метро и пересадочные узлы из-за сообщения о минировании.

В частности, закрыты на вход и выход станции метро и пересадочные узлы:

"Театральная" + пересадочный узел на "Золотые ворота";

"Дворец спорта" + пересадочный узел на "Площадь Льва Толстого";

"Майдан Независимости";

"Крещатик";

"Академгородок";

"Красный хутор";

"Героев Днепра".

По данным КГГА, причиной закрытия стало то, что поступил анонимный звонок о минировании.

"Информация об открытии станций будет опубликована сразу после завершения проверки", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Киеве вынесли приговор мужчине, который заявил о минировании почтового отделения. Так, 4 года за решеткой проведет "минер" почтового отделения.

Отмечается, что к 4 годам лишения свободы приговорен мужчина по факту повторного совершения ложного сообщения о заминировании (ч. 2 ст. 259 УК Украины). Установлено, что в апреле 2020 года на спецлинию "102" поступил звонок о готовящемся взрыве в помещении одного из почтовых отделений в Голосеевском районе столицы.

Напомним, угроза взрыва на вокзале в Киеве: людей срочно эвакуируют, фото с места ЧП.

Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.

Также сообщалось, что трагическое ДТП произошло на трассе, среди жертв ребенок.