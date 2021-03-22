В Киеве прямо посреди вокзала лежит труп человека
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на паблик "Автопатруль Майдан".
Так, в Сети появилось видео, на котором можно наблюдать, что на улице у входа на вокзал лежит тело, накрытое черной клеенкой. Также это место оградили лентой, однако забирать труп, судя по всему, не спешат.
"Смотрите, центральный вокзал, и тип лежит мертвый", - комментирует автор видео.
Молодая жена Комарова из "Мир наизнанку" понежилась среди цветов: "Олег Винник аж целую песню написал по этому поводу"
13-летняя дочь Кошевого из «Квартал 95» с пухлыми губами ошеломила недетским видом: неожиданные кадры
Перевод часов на летнее время: к чему стоит приготовиться украинцам, "в последние выходные..."
Сколько зарабатывает, где живет и на чем ездит Комаров из "Мир наизнанку": все о главном путешественнике страны
Порошенко проти Медведчука. Де правда та міф? - ЗМІ
Автор видео подчеркнул, что тело человека средь бела дня лежит на улице, и люди спокойно ходят мимо.
"Железнодорожный вокзал, Киев. Цените жизнь", - говорится в подписи к видео.
Ранее сообщалось, что в Шевченковском районе Киева (на границе с Соломенским), вблизи с Министерством обороны Украины и Генштабом ВСУ нашли мертвого мужчину. Труп человека заметил случайный прохожий. Тело лежало на теплотрассе возле Воздухофлотского путепровода, примерно в 100-150 метрах от здания оборонного ведомства. На шее мужчины была петля.
Напомним о отравление школьниц в лицее под Киевом, медики сделали все возможное: подробности трагедии.
Портал Politeka сообщал, что семейная пара бросилась в огонь ради спасения дома от пожара спасатели пытались сделать все возможное.
Также на сайте Pоliteka мы писали, что выяснились детали трагедии с 16-летней Харьковской лицеисткой: "распылила на полотенце аэрозоль и надышалась им".