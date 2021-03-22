В Киеве прямо посреди вокзала лежит труп человека

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на паблик "Автопатруль Майдан".

Так, в Сети появилось видео, на котором можно наблюдать, что на улице у входа на вокзал лежит тело, накрытое черной клеенкой. Также это место оградили лентой, однако забирать труп, судя по всему, не спешат.

"Смотрите, центральный вокзал, и тип лежит мертвый", - комментирует автор видео.

Автор видео подчеркнул, что тело человека средь бела дня лежит на улице, и люди спокойно ходят мимо.

"Железнодорожный вокзал, Киев. Цените жизнь", - говорится в подписи к видео.

Ранее сообщалось, что в Шевченковском районе Киева (на границе с Соломенским), вблизи с Министерством обороны Украины и Генштабом ВСУ нашли мертвого мужчину. Труп человека заметил случайный прохожий. Тело лежало на теплотрассе возле Воздухофлотского путепровода, примерно в 100-150 метрах от здания оборонного ведомства. На шее мужчины была петля.

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