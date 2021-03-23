В Киеве трое детей провалились под лед

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу МВД Украины.

Так, в украинской столице патрульные совместно с неравнодушным мужчиной вовремя пришли на помощь и спасли детей.

Отмечается, что ЧП случилось в понедельник днем, 22 марта.

Инспекторы получили вызов о парнях и девочке, которые тонут в озере, находящемся в парке "Партизанская слава".

Еще до приезда патрульных с другой стороны берега один из неравнодушных мужчин уже бросился на спасение детей. Ему удалось вытащить из воды 12-летнюю девочку.

"В водоеме оставались еще двое парней. Они из последних сил держались на поверхности. Времени медлить не было, поэтому Александр Лысенко (патрульный, - ред.) бросился в воду, чтобы спасти детей. Он разбивал лед руками и подплывал к утопающим. Патрульный вытащил одного из мальчиков на берег. Тем временем Валерий Бебко (патрульный, - ред.) взял в служебном автомобиле трос и бросил другому парню. Так совместными усилиями напарники вытащили и его", - говорится в сообщении.

Детей посадили в служебное авто, дали им свою сухую одежду и оказывали помощь до приезда скорой.

Сами же дети рассказали, что оказались на льду, потому что думали, что он выдержит их, но провалились. После осмотра медиками 14-летних детей госпитализировали в детскую больницу.

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